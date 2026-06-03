Als Gründe für die Schliessungen nennt die Genossenschaft rückläufige Kundenfrequenzen in den vergangenen Jahren sowie den hohen Investitionsbedarf an den Standorten. Stattdessen will die Migros ihr Angebot für den Sofortkonsum in den jeweiligen Supermärkten ausbauen. Dort sollen Kunden künftig auf grösseren Flächen Sandwiches, Salate, warme Snacks und weitere Verpflegungsangebote finden.