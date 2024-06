Der Detailhandelskonzern Migros will sich bekanntlich von seinen komplizierten Strukturen befreien und schlanker aufstellen. Nun hat die Migros einen Käufer für Melectronics gefunden: Sie verkauft 20 der 37 Elektronik-Fachmärkte an Mediamarkt. Die restlichen 17 werden geschlossen, wie die Migros am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.