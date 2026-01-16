Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31,9 Milliarden Franken und damit 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Detailhändler am Freitag mitteilte. Um die im Jahresverlauf veräusserten Unternehmen bereinigt gelang indes ein Plus von 1,1 Prozent von 29,4 Milliarden.