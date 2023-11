Torsten Friedrich werde den CEO-Posten bei Denner per Anfang 2025 antreten, teilte der Discounter am Mittwoch mit. Bis zu diesem Zeitpunkt würden die Geschäfte weiterhin von Adrian Bodmer geleitet. Finanzchef Bodmer hatte die Leitung von Denner ad-interim von Mario Irminger übernommen, der seinerseits per 1. Mai den Posten als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschaftsbundes (MGB) angetreten hat.