«Inside Paradeplatz» hatte über eine bedenklich hohe Position unter «Sonstige finanzielle Verpflichtungen» geschrieben. Die Migros-Sprecherin verwies gegenüber AWP in dem Zusammenhang auf bestehende und künftige Galaxus-Büro- und Lagerstandorte und die damit einhergehenden Mietverträge. Dazu gehörten etwa neue Lager in Neuenburg am Rhein, die ab Herbst 2025 in Betrieb genommen werden sollen. Die Infrastruktur werde auch das Schweizer Geschäft unterstützen, betont die Migros.