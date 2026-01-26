Ab dem 5. Februar 2026 starten die Migros- und Denner-Aktionen jeweils am Donnerstag statt am Dienstag und gelten bis Mittwoch der Folgewoche. Dies teilten die beiden Detailhändler am Montag mit. Passend zum neuen Aktionsrhythmus werde das Migros-Magazin neuerdings am Mittwoch zugestellt.