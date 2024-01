Hypothekarisch abgesichert

Die Migros Bank ist ihrerseits mit 97 Millionen Franken an einem Konsortialkredit von mehreren Schweizer Banken beteiligt. Der Kredit sei einem Immobilienunternehmen gewährt worden, an dem mehrere Investoren beteiligt seien, heisst es in einem separaten Communiqué der Bankentochter der Migros. Der Name des Kreditnehmers wird allerdings in dieser Mitteilung nicht explizit genannt.