Micasa, Bike World und Do it + Garden im Schaufenster

Die Detailhändlerin will sich zudem von weiteren Tochtergesellschaften trennen. Auf dem Prüfstand stehen neu Micasa, Bike World und Do it + Garden. Solange der Verkaufsprozess läuft, sollen alle Geschäfte normal weitergeführt werden. Bereits Anfang Juni hatte die Migros den Verkauf der Brillen- und Hörgerätetochter Misenso an Neuroth bekannt gegeben.