Die Migros erzielt laut Präsidentin Ursula Nold mit der kürzlich gestarteten Preisoffensive bei Obst und Gemüse erste Erfolge. «Die verkaufte Menge in den letzten zwei Wochen lag 7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres», sagte sie in einem am Montag publizierten Interview mit den Tamedia-Zeitungen.