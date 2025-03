Die Detailhändlerin Migros verkauft ihre Kosmetiktochter Mibelle an das spanische Familienunternehmen Persán. Persán übernimmt alle Mitarbeitenden und Standorte von Mibelle in der Schweiz, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, den USA und Australien, wie die Migros am Montag mitteilte.