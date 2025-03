Eigenmarken wie «Handy» bleiben

Die andalusische Firma Persán mit Sitz in Sevilla ist den Angaben zufolge europäischer Marktführer in den Bereichen Körper- und Haushaltspflege. Mit den insgesamt 1400 Mitarbeitenden von Mibelle in der Schweiz, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, den USA und Australien wächst Persán zu einem Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über einer Milliarde Euro an.