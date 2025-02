Für vereinzelte Do it + Garden Standorte würden dezentral weiterhin Verhandlungen mit potenziellen Interessenten aus dem Do-it-yourself-Bereich laufen. Wie bereits bekannt, werden die Do it + Garden Filialen in Carouge GE und Nyon VD an den deutschen OBI-Konzern übergehen. «Die restlichen der insgesamt 31 Standorte werden bis spätestens Ende Juni 2025 geschlossen», hiess es.