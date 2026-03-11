Mit Edeka ist bereits ein Vertrag über die Übernahme eines wesentlichen Teils der Tegut-Gruppe unterzeichnet. Dazu gehören ein grosser Teil des Filialnetzes mit den Vertriebsmitarbeitenden, das Logistikzentrum in Michelsrombach, die Herzberger-Bäckerei sowie die Betreiberin der Teo-Standorte in Deutschland. Betroffen sind über 7400 Angestellte in 340 Filialen, im Logistikzentrum und in der Zentrale im hessischen Fulda.