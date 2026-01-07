Gyma übernehme die Produktionsstätte sowie rund 150 Mitarbeitende. Für die Belegschaft habe der Verkauf keine negativen Folgen, hiess es.
Idhéa produziert am Standort Hochfelden im Elsass kalte Saucen und Gewürze für Gastronomie, Industrie und Grosshandel. Das Unternehmen beliefert weiterhin die Supermärkte der Migros. Die Positionierung der Migros im Saucenmarkt bleibe unverändert, das Sortiment werde weiterhin angeboten, teilte die Detailhändlerin mit.
Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Anfang 2024 angekündigten Konzentration der Migros-Gruppe auf ihr Kerngeschäft. Unter dem neuen Chef Mario Irminger richtet sich die Migros neu aus und fokussiert sich auf den Detailhandel, Finanzdienstleistungen und die Gesundheit. Nicht mehr passende Bereiche wurden verkauft oder geschlossen - darunter Bike World, Do it + Garden, Melectronics, Micasa, OBI, SportX, Hotelplan, Mibelle, Misenso und Bestsmile.
to/jb
(AWP)