Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Anfang 2024 angekündigten Konzentration der Migros-Gruppe auf ihr Kerngeschäft. Unter dem neuen Chef Mario Irminger richtet sich die Migros neu aus und fokussiert sich auf den Detailhandel, Finanzdienstleistungen und die Gesundheit. Nicht mehr passende Bereiche wurden verkauft oder geschlossen - darunter Bike World, Do it + Garden, Melectronics, Micasa, OBI, SportX, Hotelplan, Mibelle, Misenso und Bestsmile.