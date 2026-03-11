Tegut war schon länger ein Sorgenkind der Migros. Ursprünglich setzte die Migros Zürich für den chronisch defizitären Einzelhändler eine Frist bis Ende 2026. Wenn die deutsche Tochter bis dahin schwarze Zahlen schreibe, habe das Unternehmen eine Zukunft - sonst nicht, hiess es früher. Im November 2024 hatte die Migros für den Tegut-Hauptsitz in Fulda einen Stellenabbau von rund einem Fünftel der Belegschaft angekündigt.