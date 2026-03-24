Die deutsche Bioladenkette Tegut, welche die Migros 2013 erwarb und nun verkaufen will, verhagelte der Migros Zürich einmal mehr das Geschäft. Die Tochter schrieb weiterhin Verluste, auch wenn diese auf 26 Millionen Franken halbiert werden konnten. Gleichzeitig gingen die Umsätze bei Tegut im schwierigen deutschen Markt zurück.