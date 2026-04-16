Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das deutsche Bundeskartellamt. Gibt die Behörde grünes Licht, will Rewe laut den Angaben den Grossteil der Tegut-Märkte selbst betreiben, die übrigen sollen an die Discountertochter Penny gehen.
Zum Kaufpreis äusserte sich Rewe ebenso wenig wie zu den betroffenen Standorten. Den Beschäftigten will Rewe ein Jobangebot machen. Die meisten Tegut-Filialen befinden sich im Bundesland Hessen.
Migros spricht von mehreren Interessenten
Die Migros Zürich bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur AWP den Verkauf. Wann das Unternehmen einen Entscheid der Behörden erwartet, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Ausserdem liefen Gespräche mit weiteren Interessenten zu den übrigen Tegut-Filialen.
Die Migros hatte im März angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und Tegut verkaufen zu wollen. Rund 200 der insgesamt gut 300 Märkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen. Das Geschäft bedarf ebenfalls einer Zustimmung des Kartellamtes.
Auch Aldi Nord interessiert sich nach Informationen der dpa für einzelne Standorte. Migros hatte bereits im März bekanntgegeben, mit Rewe zu verhandeln.
Die Marke Tegut soll aufgegeben werden. Unklar ist bislang, wie viele Märkte bestehen bleiben. «Die Filialen werden zu grössten Teilen an andere Lebensmitteleinzelhändler verkauft», heisst es im Jahresabschluss der Genossenschaft Migros Zürich.
«Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der überwiegende Teil der Filialen an Interessenten veräussert werden kann», sagte die Migros-Zürich-Sprecherin nun zu AWP. Zu Verkaufspreisen und einzelnen Standorten könnten keine Angaben gemacht werden.
Kartellrechtler skeptisch
Rechtsexperten sehen die geplanten Übernahmen kritisch. Rupprecht Podszun, Kartellrechtler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beklagt eine zu hohe Marktmacht der grossen Handelsketten in Deutschland.
Er erwartet eine besonders intensive Prüfung durch das Kartellamt. Podszun hält es sogar für möglich, dass die Behörde die Vorhaben ganz oder teilweise untersagt.
Die 2013 übernommene Tegut war schon länger ein Sorgenkind der Migros Zürich. Ursprünglich setzte die Genossenschaft für den chronisch defizitären Detailhändler eine Frist bis Ende 2026. Tegut betreibt mehr als 300 Supermärkte in sechs deutschen Bundesländern.
ls/tp
(AWP)