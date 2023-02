Der S&P 500 ist drei Wochen in Folge gesunken angesichts der Sorge, dass die hartnäckige Inflation in den USA die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve erhöht. Zuvor waren die US-Börsen gegenüber den Tiefs vom Oktober bis zu 17 Prozent vorangekommen. Schub brachte die Hoffnung, dass die US-Notenbank in Bälde von ihrer Falkenhaltung abrücken werde.