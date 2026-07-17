Automation und Machining rückläufig

Der Nettoumsatz der Division Automation lag 8,0 Prozent unter dem «aussergewöhnlich starken» Vorjahresniveau, wie es heisst. Die Division Machining habe «in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld» - insbesondere in Europa - einen Umsatzrückgang von 13,4 Prozent verzeichnet. Dagegen habe die Division Tool den Umsatz dank einer positiven Entwicklung in allen Regionen um 12,6 Prozent gesteigert.