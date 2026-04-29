Damit will der Hersteller automatisierter Montagesysteme die steigende Nachfrage nach effizienten Produktionsprozessen bedienen, wie das Unternehmen Mikron am Mittwoch mitteilte.
Finanzielle Details nennt das Unternehmen nicht.
(AWP)
Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Mikron vereinbart mit dem britischen Unternehmen 3P Innovation eine Partnerschaft vereinbart.
Damit will der Hersteller automatisierter Montagesysteme die steigende Nachfrage nach effizienten Produktionsprozessen bedienen, wie das Unternehmen Mikron am Mittwoch mitteilte.
Finanzielle Details nennt das Unternehmen nicht.
(AWP)
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