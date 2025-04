In den Meeren vorhandener Kunststoff zersetzt sich allmählich

Die Menge an kleinem Mikroplastik in der obersten Wasserschicht der Meere - bis in 50 Meter Tiefe - wird demnach pro Liter im günstigsten Fall von 2015 bis 2060 von 6,2 Nanogramm - also Millionstel Milligramm - auf 19 Nanogramm steigen, im ungünstigsten Fall sogar auf 27 Nanogramm. In der Atmosphäre wird sich der Anteil von diesem kleinen Mikroplastik in dem Zeitraum pro Kubikmeter Luft von 23 Nanogramm auf 74 bis 100 Nanogramm erhöhen.