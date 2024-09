Von der Untersuchung betroffen sind Flüssigmilch und Sahne mit einem Fettgehalt von mehr als zehn Prozent sowie verschiedene Käsesorten aus der EU. Nach offiziellen Daten Brüssels exportierte die EU im vergangenen Jahr Milchprodukte im Wert von 1,7 Milliarden Euro nach China. 2022 erreichten die Ausfuhren in dieser Kategorie noch einen Wert von etwas weniger als 2,1 Milliarden Euro. In Chinas Supermärkten ist zum Beispiel importierte Milch aus Deutschland oft zu finden, die in Fernost einen guten Ruf geniesst.