Rund ein Viertel der Unfälle ereignete sich beim Sport. Stolper- und Sturzunfälle waren mit 15,6 Prozent die zweithäufigste Unfallursache, an dritter Stelle standen Transportmittel- und Verkehrsunfälle mit 11 Prozent. Dabei kam es am häufigsten zu Verletzungen im Gesichtsbereich und zu Zahnschäden (13 Prozent), gefolgt von Verstauchungen, Zerrungen sowie Bänder- oder Sehnenrissen am Knie, Unterschenkel oder Knöchel (jeweils 6 Prozent).