Das entspreche einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2024. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht ist das ein neuer Rekordwert.
Die Milliardäre in der Schweiz bringen es auf ein Gesamtvermögen von 518,4 Milliarden Dollar. Das ist gemäss der Grossbank ein Plus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Technologiesektor legt kräftig zu
Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftszweige hat sich laut dem Bericht der UBS vor allem der Industriesektor stark entwickelt. Dort wuchs das Vermögen der Wohlhabendsten um 27,1 Prozent auf 1,7 Billionen Dollar.
Aber auch im Finanzdienstleistungssektor lief es nicht schlecht: Mit einem Plus von 17 Prozent auf 2,3 Billionen Dollar legte der Reichtum hier ebenfalls stattlich zu.
Am stärksten wuchsen die Geldberge indes im Technologiesektor. Dieser verzeichnete ein Wachstum von 23,8 Prozent.
Erben und vererben
Und auch der Vermögenstransfer habe sich beschleunigt. So erbten laut der UBS im Jahr 2025 insgesamt 91 Personen zusammen einen Rekordbetrag von 297,8 Milliarden Dollar. Damit wurde über ein Drittel mehr vererbt als im Vorjahr.
Langfristig erwartet UBS zudem einen massiven Vermögenstransfer innerhalb des Kreises der Superreichen: Bis 2040 sollen weltweit rund 6,9 Billionen Dollar vererbt werden, davon mindestens 5,9 Billionen direkt oder indirekt an Ehepartner und Kinder.
