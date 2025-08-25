Die Familie Pinault hält über ihre Gesellschaft Artemis 29 Prozent der Puma-Anteile. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Nach den Neuigkeiten vom Montag sprang der Puma-Kurs nach oben und lag zuletzt mit rund zwölf Prozent im Plus.