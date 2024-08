Es war weithin damit gerechnet worden, dass die Tochter des Milliardärs Thaksin Shinawatra und Galionsfigur der regierenden Partei Pheu Thai gewählt werden würde. Die 37-Jährige tritt die Nachfolge von Srettha Thavisin an, der durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts seines Amtes enthoben wurde. Grund dafür war, dass Thavisin einen einst inhaftierten Anwalt in sein Kabinett berief und nach Ansicht des Gerichts damit in grober Weise gegen ethische Standards verstossen hat.