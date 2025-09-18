Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) betont zwar, es müsse um Erhalt und Neubau gehen. In den Haushaltsverhandlungen hat das Ressort für wesentlich mehr Gelder im Verkehrsetat des Kernhaushalts gekämpft - um ausreichend Mittel auch für den Aus- und Neubau von Autobahnen und Bahnstrecken zu haben. Bisher konnte sich Schnieder aber nicht durchsetzen. Dabei geht es um die Haushalte 2025 und 2026 sowie die Finanzplanung bis 2029. Intern war bereits die Rede von Milliardenlücken, dies ist nun in der Öffentlichkeit.