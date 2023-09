Mit einem 2,25 Milliarden Euro schweren Finanzierungspaket soll der fusionierte Konzern entschuldet werden. Kern ist eine 800 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung, die in den kommenden Monaten über die Bühne gehen soll, wie ams-Osram in Premstätten bei Graz mitteilte. Das schockierte die Anleger: Die Kapitalerhöhung falle mit etwa 50 Prozent des Grundkapitals «deutlich grösser aus als befürchtet», urteilten die Analysten von Vontobel. Die Aktie brach an der Börse am Donnerstag um bis zu 23 Prozent auf 4,00 Franken ein. AMS-Osram-Chef Aldo Kamper warb aber für die Massnahme: «Das gibt uns Spielraum für das Wachstum unseres Unternehmens.»