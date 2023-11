Angesichts der Verwüstung durch Hurrikan «Otis» an der mexikanischen Pazifikküste plant die Regierung Investitionen in Milliardenhöhe für den Wiederaufbau. Über 61 Milliarden Pesos (3,2 Mrd Euro) aus dem Staatshaushalt sollen in die betroffenen Gebiete fliessen, wie Wirtschaftsminister Rogelio Ramírez am Mittwoch ankündigte. Dazu zählen auch Kredite für die Hotelbranche.

01.11.2023 17:09