Tate & Lyle ist eines der ältesten börsennotierten Unternehmen in Grossbritannien und begann Ende des 19. Jahrhunderts als Zuckerraffinerie. Das Unternehmen verkaufte das Zuckergeschäft im Jahr 2010, um sich auf Zuckerersatzstoffe zu konzentrieren. Die Anteile von Tate & Lyle legten am Montag in den ersten Handelsminuten rund 13 Prozent auf 556 Pence zu, lagen damit aber weiter deutlich unter dem von Ingredion angebotenen Preis. Analysten führten dies auf Sorgen mit Blick auf die wettbewerbsrechtliche Genehmigung der Offerte zurück.