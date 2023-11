Insgesamt will Thyssenkrupp das Thema Dekarbonisierung vorantreiben. Zum Oktober hat das Unternehmen eine Umstrukturierung seiner Geschäftsbereiche umgesetzt und die Technologien in diesem Zusammenhang unter der neuen Sparte Decarbon Technologies zusammengefasst. Darin enthalten ist auch die börsennotierte Mehrheitsbeteiligung an dem im Kleinwertesegment SDax notierten Elektrolyseur Thyssenkrupp Nucera . Das Unternehmen will den Themenkomplex aber nicht allein auf die neue Sparte beschränkt wissen. «Wir richten den gesamten Konzern auf die grüne Transformation und Zukunftsthemen aus - zum Beispiel auch Automotive Technology und Materials Services», erläuterte López. Der Automotive-Bereich etwa soll sein Geschäft im Bereich E-Mobilität weiter ausbauen.