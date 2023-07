Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Grossbritannien sollen mehr Geld bekommen. Premierminister Rishi Sunak kündigte am Donnerstag Gehaltserhöhungen etwa für Lehrer, Polizisten und Ärzte an. Erst wenige Stunden zuvor waren Assistenzärzte in England in einen Ausstand getreten. Geplant war ein fünftägiger Streik - laut der britischen Nachrichtenagentur PA der längste Ausstand in der Geschichte des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS). Sunak rief die Gewerkschaften dazu auf, von ihren Arbeitsniederlegungen abzusehen.

13.07.2023 15:16