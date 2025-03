Eingesetzt werden soll das Geld in Gebieten, in denen sich für Telekommunikationsanbieter der Ausbau von Glasfasernetzen oder Funkinfrastrukturen sonst nicht lohnt, wie die Landesregierung in einer Mitteilung schrieb. Sie eröffnete anlässlich ihrer Sitzung am Freitag die Vernehmlassung zum Breitbandfördergesetz.