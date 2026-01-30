Auch Trump selbst kam in den Dokumenten vor. Für Aufsehen sorgte vor allem, dass mehrere Dateien nach der Veröffentlichung wieder gelöscht wurden, darunter ein Foto aus der Zeit vor Trumps Präsidentschaft, auf dem er mit Frauen in Bikinis posiert. Als Grund für die Löschungen nannte die US-Regierung den Schutz von Opfern. Das Trump-Foto wurde nach einer Überprüfung später erneut veröffentlicht. Aus dem Kongress gab es für die unvollständige Veröffentlichung des Materials und die Schwärzung vieler Dokumente Kritik./fsp/DP/he