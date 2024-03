Millionen von Menschen in Frankreich sind potenziell von einer Cyberattacke betroffen, die sich gegen die Arbeitsagentur des Landes richtet. Wie die Agentur am Mittwoch in Paris mitteilte, geht es um Menschen, die in den vergangenen 20 Jahren arbeitslos gemeldet waren oder sich zur Jobsuche auf dem Portal der Agentur registriert hatten.

13.03.2024 18:32