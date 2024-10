Laut dem Sender France Info soll die 39-Jährige vor gut einem Jahr die Millionensumme des Unternehmens auf ein eigens eingerichtetes Konto bei einer ausländischen Bank überwiesen haben, angeblich als Geldanlage. Als die Modekette dann in diesem Juli auf das Geld zugreifen wollte, stellte sich heraus, dass dieses verschwunden war. Bei der Bank soll es sich nach übereinstimmenden Medienberichten und dpa-Informationen um die Volksbank Düsseldorf Neuss handeln. Laut «Rheinischer Post» soll das Geld von dem Volksbank-Konto auf ein Konto in der Türkei überwiesen und anschliessend an weitere Stellen weitergereicht worden sein.