Der Essenlieferdienst Delivery Hero bildet nach einer Gerichtsentscheidung in Italien Millionen zusätzliche Rückstellungen und korrigiert deswegen nachträglich seinen operativen Gewinn. Um die von den Behörden geforderten Sozialversicherungsbeiträge, Zinsen und Bussgelder abdecken zu können, sollen 183 Millionen Euro in Form nicht zahlungswirksamer Aufwendungen zurückgehalten werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Laut Delivery Hero geht es um Forderungen, die die Jahre 2016 bis 2024 bei seiner Marke Glovo in Italien betreffen.