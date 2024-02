Nach den Bauernprotesten in Frankreich ist eine Millionenhilfe für notleidende Winzer unter anderem in der Region um Bordeaux angelaufen. Wie die Regierung in Paris am Donnerstag mitteilte, stehen für den Weinbau 80 Millionen Euro an Nothilfe für das laufende Jahr bereit sowie weitere 150 Millionen Euro struktureller Hilfen für 2024 und 2025. Wie der Weinbauverband in Bordeaux am Donnerstag mitteilte, fiel die Weinernte in der Region im Herbst um sieben Prozent geringer aus. Bei den roten Bordeaux-Weinen lag der Ernteertrag sogar um 26 Prozent unter dem des Vorjahres. Neben der schlechten Ernte machen den Winzern Absatzprobleme wegen eines rückläufigen Weinkonsums in Frankreich sowie Exportprobleme zu schaffen.

15.02.2024 19:53