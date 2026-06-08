Die DGCCRF stellte fest, dass Nintendo erst ab 2020 und nicht bereits ab dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen von dem Problem wusste, über den «Drift»-Fehler informierte. Die «verspätete und unvollständige Kommunikation» habe Verbraucher davon abgehalten, den Kundendienst von Nintendo in Anspruch zu nehmen, und einige dazu veranlasst, neue Controller zu kaufen, heisst es in der Mitteilung der DGCCRF. Das Verhalten habe zwischen 2018 und 2023 eine irreführende Geschäftspraxis dargestellt.