Deutlich höher als im vergangenen Jahr ist auch die Anzahl der Konsultationen aufgrund einer grippeähnlichen Erkrankung. Von 100'000 Einwohnenden gingen rund 200 aufgrund von Grippesymptomen wie plötzlich auftretendes hohes Fieber, Husten oder Halsschmerzen zum Arzt. Das sind laut dem BAG über 18'000 Menschen. Vergangenes Jahr waren es um diese Zeit von 100'000 Einwohnenden nur achtzig Menschen, also insgesamt knapp über 7000 Menschen, die wegen solcher Symptome zum Arzt gingen.