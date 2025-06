Israel hatte in der Nacht auf Freitag einen Grossangriff begonnen. Die Angriffe trafen Ziele in der Hauptstadt Teheran, aber auch im Westen des Landes. Mit dem Grossangriff auf den Iran schaltete Israel in der Nacht zum Freitag die Militärführung des Landes aus und attackierte mehrere Stützpunkte und Atomanlagen./arb/DP/men