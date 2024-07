Für den gesamten Alpenbogen sei es in diesen Tagen wichtig, die Nähe der Schweizer Bevölkerung zu spüren, sagte der Tessiner Regierungspräsident Christian Vitta (FDP). Mit dem zweiten Unwetter-Wochenende in Folge in einer Bergregion nähmen die Geschehnisse eine «nationale Dimension» an. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass der Bundesrat vor Ort sei.