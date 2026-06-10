Grosse Autonomie

In seinem Urteil kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass die Gemeinden im Kanton Zürich gemäss der Kantonsverfassung über eine sehr weitgehende Autonomie verfügen. Die Verfassung zähle die von einer Gemeinde zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben nicht abschliessend auf. Es bestehe also kein so genannter Verfassungsvorbehalt, der es den Gemeinden untersagen würde, einen Mindestlohn festzulegen.