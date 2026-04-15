Die nach Abschluss der Fusion verkündete Guidance wird in dem Jahresbericht nicht erwähnt. Seinerzeit wurde bis 2027 ein Umsatz von 40 Millionen Franken in Aussicht gestellt, bis 2031 mehr als 200 Millionen. Zudem wurde ab 2028 das Ziel einer EBITDA-Marge von rund 55 Prozent genannt.