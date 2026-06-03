Nebst weiteren Traktanden schlägt der Verwaltungsrat anlässlich der kommenden GV auch die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals vor, das für die Ausübung von Wandel- und Optionsrechten eingesetzt werden kann. Neu sollen bis zu 60 Millionen Namenaktien zum Nominalwert von 0,1 Franken geschaffen werden können. Die bisherige Regelung sieht eine Erhöhung des Kapitals um bis zu 35 Millionen Aktien vor.