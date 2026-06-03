Mit Henderson würde der seit diesem März amtierende CEO im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Vor seinem Start bei Mindmaze war er Chief Commercial Officer beim US-Software- und Datenanalyseunternehmen Rune Labs und davor CEO der Medtech-Firma PKG Health. Hollinger wiederum hatte laut den Angaben 2004 den Gesundheitsdienstleister Vibra Healthcare gegründet und führt das Unternehmen nach wie vor.
Nebst weiteren Traktanden schlägt der Verwaltungsrat anlässlich der kommenden GV auch die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals vor, das für die Ausübung von Wandel- und Optionsrechten eingesetzt werden kann. Neu sollen bis zu 60 Millionen Namenaktien zum Nominalwert von 0,1 Franken geschaffen werden können. Die bisherige Regelung sieht eine Erhöhung des Kapitals um bis zu 35 Millionen Aktien vor.
mk/hr
(AWP)