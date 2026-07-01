Wie das Genfer Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte, läuft in der Schweiz die «SwissNeuroRehab»-Studie an sechs medizinischen Zentren. SwissNeuroRehab ist ein von Innosuisse gefördertes nationales Konsortium, an dem Schweizer Universitätskliniken, Rehabilitationszentren sowie Partner aus Forschung, Bildung und Industrie beteiligt sind, heisst es weiter.
In Frankreich startete die Studie «React-Avc» am Universitätsspital Lyon, die sich auf die frühe ambulante und häusliche Rehabilitation nach einem Schlaganfall konzentriert.
Beide Studien sollen klinische und gesundheitsökonomische Daten liefern, die für eine Kostenübernahme durch die jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme notwendig sind. In den USA verfügt Mindmaze bereits über entsprechende Abrechnungscodes für die Heimtherapie.
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(AWP)