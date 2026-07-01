Wie das Genfer Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte, läuft in der Schweiz die «SwissNeuroRehab»-Studie an sechs medizinischen Zentren. SwissNeuroRehab ist ein von Innosuisse gefördertes nationales Konsortium, an dem Schweizer Universitätskliniken, Rehabilitationszentren sowie Partner aus Forschung, Bildung und Industrie beteiligt sind, heisst es weiter.