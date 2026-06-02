Zudem habe das Unternehmen bereits Absichtserklärungen zur Veräusserung von nahezu allen verbleibenden nicht-neurologischen Altaktivitäten unterzeichnet, die durch die Kombination mit Relief Therapeutics übernommen worden waren. Die Transaktionen sollen die Organisation vereinfachen, den Fokus schärfen und die Kostenbasis um rund ein Drittel senken.