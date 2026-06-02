Zusätzlich sind Lizenzzahlungen auf künftige Nettoverkäufe vorgesehen, wie Mindmaze am Dienstag mitteilte. Der Verkauf ist Teil der bereits angekündigten Pläne, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte abzustossen.
Zudem habe das Unternehmen bereits Absichtserklärungen zur Veräusserung von nahezu allen verbleibenden nicht-neurologischen Altaktivitäten unterzeichnet, die durch die Kombination mit Relief Therapeutics übernommen worden waren. Die Transaktionen sollen die Organisation vereinfachen, den Fokus schärfen und die Kostenbasis um rund ein Drittel senken.
Vorbehaltlich definitiver Vereinbarungen soll die Straffung im dritten Quartal 2026 weitgehend abgeschlossen werden.
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(AWP)