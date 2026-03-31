Insgesamt nahmen 210 Patientinnen und Patienten an dem Programm teil, bei dem zusätzlich zur Standardtherapie digitale, spielerisch gestaltete Trainings eingesetzt wurden. Ziel war es, ein zentrales Problem in der Schlaganfallrehabilitation zu adressieren: Obwohl eine höhere Therapiedosis nachweislich bessere Ergebnisse liefere, sei diese im Alltag oft durch Personalmangel und die Belastung der Patienten begrenzt.