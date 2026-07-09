In der neuen Studie werden 20 Erwachsene mit chronischer Armschwäche nach einem Schlaganfall zunächst sechs Wochen lang ohne Stimulation trainiert und anschliessend dieselbe Trainingseinheit mit aktiver Stimulation wiederholt. Danach werden die Patienten bis zu sechs Monate lang nachbeobachtet. Mindmaze stellt dabei die Technologie für die intensive Übungstherapie bereit.